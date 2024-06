Stiri pe aceeasi tema

- 57,8% dintre bucureșteni au aderat la Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) și mai mult de 64% dintre ei au declarat ca sunt familiarizați cu acesta, arata un studiu realizat pe un eșantion reprezentativ de consumatori. Dintre repondenți, 35,4% returneaza constant ambalajele SGR la punctele special amenajate,…

- O adevarata lovitura de teatru are loc in Sectorul 2 al Capitalei. Alianța AUR ramane fara candidat la Primaria Sectorului 2. Candidatului AUR, Andrei Tinu, i-a fost retras sprijinul politic, anunța președintele Partidului Republican din Romania, Marian Cucsa. El il acuza pe Tinu de tradarea partidului…

- Clinica Medikali a organizat in „Saptamana Verde” doua workshop-uri interactive dedicate elevilor de gimnaziu și liceu din București, cu tema „Inspirație pentru viitor”. Peste 30 de elevi au avut ocazia sa descopere prin ateliere practice cum este sa fii medic.Aproape trei sferturi dintre elevii din…

- Producatorul chinez CRRC a adus primul sau tren electric in Romania, modelul fiind cel care acum cativa ani urma sa fie livrat Autoritatii de Reforma Feroviara. Dupa omologarea TSI, acesta va functiona pe rutele Bucuresti - Brasov – Constanta, informeaza Mediafax.

- Un spital din București a inceput sa fie demolat. Cladirea avea peste 130 de ani și acolo erau tratați bolnavii de TBC. Cand incep pregatirile pentru noua unitate medicala și de unde provin banii pentru imensa construcție din Sectorul 4 al Capitalei. Romania va avea un nou spital Primaria sectorului…

- CFR are la dispoziție trei ani sa implementeze sistemul de management al traficului pe calea ferata Predeal – București – Constanța. Guvernul aproba azi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Implementarea masurilor necesare funcționarii sistemului ERTMS pe secțiunea de cale ferata…

- Un sondaj Insomar efectuat in perioada 29 Martie – 2 Aprilie 2024 vine cu date surprinzatoare in ceea ce privește intențiile de vot ale romanilor. Rezultatele acestui sondaj dezvaluie schimbari semnificative in increderea romanilor fața de liderii politici și in intențiile lor de vot pentru alegerile…

- In perioada 27 29 martie 2024 Constanta a fost gazda Concursului National ldquo;Istoria si Traditiile Turcilor din Romania", concurs ce a ajuns la cea de a VI a editie.Conform selectiei Ministerului Educatiei, la competitie au participat 32 elevi din judetele Constanta, Tulcea, Ilfov si municipiul Bucuresti.Au…