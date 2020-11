Stiri pe aceeasi tema

- CARAS-SEVERIN – In pofida discutiilor interminabile despre masca si plimbatul nocturn, inca exista caraseni care nu poarta masca sau bantuie noaptea fara declaratie! Politistii caraseni au prezentat, miercuri, bilantul a 24 de ore de actiuni de verificare, in care au fost angrenati 149 de oameni ai…

- In cursul noptii trecute, incepand cu ora 23.00, politistii și jandarmii timișeni au desfasurat acțiuni pe raza județului Timiș, pentru verificarea modului in care sunt respectate prevederile H.G. nr. 935/2020. In cadrul actiunii, organele de control au verificat documentele justificative necesare deplasarii…

- Miercuri, peste 280 de forțe au acționat pe raza județului Timiș, pentru verificarea respectarii masurilor și interdicțiilor impuse in vederea limitarii raspandirii virusului Covid-19. Astfel, sub coordonarea instituției prefectului, polițiștii timișeni, alaturi de celelalte instituții cu atribuții…

- Polițiștii din Alba continuă să acționeze integrat, împreună cu celelalte structuri teritoriale cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice, în contextul prevenirii și combaterii răspândirii COVID – 19. Au fost verificate 202 societăți comerciale și 238 de mijloace de transport.…

- Aproximativ 60 de aradeni au fost amendati de politisti in ultimele 24 de ore pentru ca nu purtau masca de protectie in localuri sau in mijloace de transport in comun, cuantumul sanctiunilor ridicandu-se la suma de 21.500 de lei. Potrivit unei informari a Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…

- Ziarul Unirea Continua acțiunile pentru prevenirea raspandirii COVID-19 in Alba: 142 de agenți economici și 111 mijloace de transport verificați in ultimele 24 de ore. Recomandari IPJ pentru cetațeni Continua acțiunile pentru prevenirea raspandirii COVID-19 in Alba: 142 de agenți economici și 111 mijloace…

- Ziarul Unirea Continua acțiunile pentru prevenirea raspandirii COVID-19 in Alba: 316 agenți economici și 362 de mijloace de transport, verificați in ultimele 3 zile Continua acțiunile pentru prevenirea raspandirii COVID-19 in Alba: 316 agenți economici și 362 de mijloace de transport au fost verificați…