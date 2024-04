Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a adoptat in sedinta de astazi un proiect de act normativ initiat de Ministerul Finantelor, care stabileste: Extinderea perioadei in care nu se vor aplica sanctiuni pentru cei care nu folosesc sistemul RO e Factura; Reglementari privind comercializarea produselor care contin tutun,…

- Ministerul Finanțelor din Romania propune o prelungire a perioadei in care nu se vor aplica amenzi pentru cei care nu utilizeaza sistemul Ro e-factura. Anunțul a fost facut de catre Marcel Boloș, ministrul Finanțelor. „De la inceputul implementarii sistemului RO e-Factura, am insistat asupra unei colaborari…

- Problema intreprinderilor legate, respectiv și a persoanelor casatorite, are nevoie de clarificari de la Ministerul Finanțelor, iar Camera Consultanților Fiscali (CCF) a trimis o scrisoare catre instituție in care i-a prezentat cateva situații care au nevoie de lamuriri in privința interpretarii legislației…

- Ministerul Finanțelor anunța ca de la 1 ianuarie 2024 și pana in prezent, s-au efectuat o serie de corecții la aplicația de completare oferita gratuit de MF/ANAF, pe baza feedback-ului primit de la utilizatori. O alta modificare importanta este ca din 16 ianuarie sistemul nu mai permite introducerea…