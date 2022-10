Stiri pe aceeasi tema

- Franta se confrunta cu o penurie de carburanti la statiile de benzina, din cauza unei greve a lucratorilor de la mai multe rafinarii. Guvernul a fost nevoit sa aleaga solutii de urgenta, și anume sa pompeze carburant in piața din stocul de rezerva al țarii. Benzinariile din Franța au ramas fara carburanți…

- In cadrul unui schimb de prizonieri, in care Ucraina a predat 56 de persoane, iar Rusia 215 oameni, oligarhul Viktor Medvedchuk, cel mai apropiat aliat al președintelui rus Vladimir Putin in Ucraina, a fost eliberat din detenție, informeaza Ukrainska Pravda și Interfax.ru . Procurorul general al Ucrainei,…

- Conținut oferit de: woodprocess.ro. Atat in prelucrarea primara, cat si in prelucrarea secundara a lemnului, o operatie extrem de importanta este operatia de taiere a lemnului. Pentru debitarea bustenilor si realizarea taierilor neregulate in piesele din lemn, de cele mai multe ori sunt utilizate fierastraie…

- Autoritatile au facut, joi, un nou control la Sintesti, judetul Ilfov, fiind vizate persoane fizice si firme care se ocupa de colectarea deseurilor si transportul deseurilor. Au fost oprite zeci de masini si au fost verificate zeci de firme, fiind aplicate amenzi in valoare de 450.000 de lei. S-a…

- Patru persoane, intre care trei cetateni romani, au murit si alte noua persoane au fost ranite in accidentul rutier care a avut loc in Bulgaria, a informat sambata Ministerul Afacerilor Externe, la solicitarea AGERPRES. MAE precizeaza ca Ambasada Romaniei la Sofia a fost notificata pe telefonul de urgenta…

- Este luna vacantelor, iar cei care aleg Spania ca destinatie ar fi bine sa tina cont de cateva reguli pentru a evita amenzi de sute de euro. In legea plajelor, de exemplu, foarte multe activitati permise in Romania, sunt strict interzise in Spania.In Spania sunt peste 500 de plaje libere de fum. Insa,…

- Potrivit unui proiect de lege, romanii care refuza sa primeasca ordinul de incorporare in cazul starii de asediu sau de razboi risca amenzi de peste 8.000 de lei.Se schimba legea privind pregatirea populatiei pentru aparare. Se anunta amenzi uriase pentru cei care refuza sa primeasca ordinul de chemare…

- Autoritatile sunt ingrijorate ca Huawei ar putea obtine date sensibile despre exercitiile militare si despre starea de pregatire a bazelor si a personalului prin intermediul echipamentelor, a spus una dintre persoane, solicitand anonimatul, deoarece ancheta este confidentiala si implica securitatea…