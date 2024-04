Stiri pe aceeasi tema

- Rezervistii din Braila si Galati sunt chemati, in aceasta saptamana, la unitatile de militare pentru desfasurarea unor activitati de pregatire, au anuntat, luni, reprezentantii Ministerului Apararii Nationale.

- Un exercitiu de mobilizare pentru verificarea stadiului pregatirii populatiei, economiei si teritoriului pentru aparare va fi organizat in judetele Braila si Galati, in perioada 8-12 aprilie, rezervistii fiind chemati la unitatile militare, in vederea efectuarii unor activitati specifice de pregatire,…

- In cursul nopții de joi, inainte de miezul nopții, o drona militara a cazut in Insula Mare, la doar 8 kilometri distanța de Braila. Incidentul a speriat toți localnicii, spunand ca au auzit o bubuitura foarte puternica. Cum arata locului prabușirii dronei militare La fața locului s-au deplasat echipaje…

- Fortele Navale Romane au marcat luni, 15 ianuarie, in garnizoanele Bucuresti, Constanta, Braila, Mangalia, Tulcea, Galati si Babadag, deschiderea noului an de instructie, atat in cadrul unitatilor si porturilor militare, cat si la institutiile militare de invatamant si formare profesionala. Potrivit…