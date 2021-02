Amenzi peste 2.000 de lei pentru trei farmacii veterinare care au vândut Ivermectină fără rețetă Trei farmacii veterinare din Braila au fost amendate cu 2100 de lei dupa ce au vandut antiparazitarul pe baza de Ivermectina fara rețeta recomandata de medicul veterinar. In spatiul public, au aparut informatii cu privire la faptul ca acest produs ar putea fi folosit in tratamentul impotriva infectiei cu virusul SARS-CoV-2. „In prezent, se desfasoara controale care vizeaza modul in care a fost comercializat antiparazitarul pe baza de Ivermectina in perioada 25-31 ianuarie. In urma controalelor efectuate, la trei farmacii veterinare verificate s-a constatat abatere de la normele sanitar-veterinare,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

