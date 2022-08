Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Mai multe persoane surprinse pe camere aruncand gunoaie intr-un loc nepermis, la Aiud: Patru dintre ei, identificați și amendați de polițiștii locali FOTO| Mai multe persoane surprinse pe camere aruncand gunoaie intr-un loc nepermis, la Aiud: Patru dintre ei, identificați și amendați de polițiștii…

- 3 migranți din India, fara documente asupra lor, depistați de polițiștii locali in Timișoara. Polițiștii locali aflați in patrulare pe raza municipiului au depistat in data de 30.07.2022, in jurul orei 21.00, pe strada Remus, un grup de trei barbați care pareau a fi migranți și...

- Polițiștii locali au acționat și in acest sfarșit de saptamana impotriva celor care tulbura linistea publica, fie ca cei din urma fac acest lucru prin muzica la intensitate ridicata, turarea motoarelor sau prin diverse scandaluri. „Spre exemplu, azi noapte, un barbat de 41 de ani a facut scandal pe…

- Vare e si sezonul petrecerilor cu muzica tare data in localurile din Timisoara si nu numai. Politistii locali au intervenit in weekend in urma mai multor sesizari cu privire la tulburarea liniștii publice. „Astfel, reprezentantul societații Adran Fast Food de pe strada Gheorghe Lazar a organizat o petrecere…

- In timpul patrularilor, polițiștii locali sunt cu ochii și pe cei care nu respecta curațenia și arunca pe jos resturi, cum ar fi chiștoace de țigari, ambalaje, coji de semințe, PET-uri etc.

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Dispecerat au primit o sesizare de la un cetațean prin care semnala ca, pista amenajata pentru bicicliști din zona șos. Naționala este blocata de autovehicule. Patrula de polițiști locali dirijata la fața locului au aplicat masurile legale fața de trei conducatori…

- Sancțiuni de mii de lei pentru localurile care și-au ignorat vecinii și dat muzica prea tare pe timp de noapte Polițiștii locali au acționat și in acest weekend pentru luarea masurilor legale in cazul localurilor care au tulburat liniștea publica prin muzica data la maxim. A stfel, in seara zilei…

- Calatorie spre vestul Europei finalizata la Timișoara pentru 10 indieni și pakistanezi. Ei au trecut ilegal granița din Serbia și au ajuns pana la Timișoara. Au fost prinși insa de polițiștii locali, in Calea Lipovei.