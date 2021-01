Amenzi de Revelion: Peste 3.000 de persoane amendate pentru nepurtarea măștii Poliția nu i-a iertat pe cetațeni pentru nepurtarea maștii de protecție nici macar in seara de Revelion. In seara de Revelion au fost aplicate 6.900 de amenzi, cele mai multe fiind date pentru nepurtarea maștii de protecție. In ultimele 24 de ore, 24.500 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, precum și peste 2.300 de polițiști locali, au fost mobilizați la nivel național. S-a intervenit la peste 4.400 de evenimente pe 31 decembrie 2020. Au fost constatate 909 infracțiuni și au fost aplicate aproximativ 6.900 de sancțiuni contravenționale, in valoare totala de 2.192.604 lei. „In urma verificarilor,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

