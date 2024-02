Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 48 de ore, polițiștii rutieri aradeni au desfașurat mai multe acțiuni „pentru prevenirea cauzelor generatoare de accidente cu consecințe grave, precum și pentru conștientizarea, de catre participanții la trafic, a pericolelor la care se expun, prin nerespectarea regulilor de circulație”.…

- Polițiștii Serviciului Rutier Maramureș, in colaborare cu polițiștii din cadrul subunitaților teritoriale din județ, au acționat ieri, 14 februarie, pentru creșterea gradului de siguranța rutiera și a vizibilitații elementului polițienesc in perioada, in sistem RELEU. Acțiunile de amploare s-au desfașurat…

- Polițiștii de la rutiera au actionat pe soselele din Cluj pentru a depista infractorii din trafic la Huedin si Dej, dar si pentru a preveni și combate principalele cauze generatoare de accidente rutiere.

- In zilele de 25 și 26 ianuarie a.c., polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol Bacau, impreuna cu reprezentanți ai Garzii Forestiere Suceava și Direcției Silvice Bacau au efectuat doua controale in județ, la punctele de lucru ale unei societați comerciale cu obiect de activitate…

- Polițiștii orașului Chișineu Criș cu sprijinul jandarmilor aradeni au desfașurat ieri o razie pe raza de competența in urma careia au aplicat amenzi de aproape 18.000 de lei. In cadrul activitații au fost legitimate 48 de persoane și verificate 28 de autovehicule. Au fost aplicate 39 de sancțiuni contravenționale,…

- Trei autoturisme și un camion au fost implicate vineri dimineața intr-un accident produs in județul Ialomița. In urma impactului sunt trei victime, anunța autoritațile, informeaza News.ro.Accidentul s-a produs pe DN 2 Urziceni – Buzau, in zona localitații Cotorca din județul Ialomița. In urma…

- Pe parcursul anului 2023, Serviciul de Protecție a Mediului din cadrul Poliției Locale Timișoara a aplicat 1.131 de sancțiuni contravenționale, in valoare 2.908.650 lei, pentru abandonul deșeurilor, respectarea normelor legale pentru activitatea pe santiere, colectarea selectiva, terenuri virane, gestionarea…

- In ultimii 10 ani, pe șoselele din țara noastra au avut loc aproape 200.000 de accidente. In Romania, cinci oameni mor zilnic in accidente rutiere, cifra care ne plaseaza pe primul loc in Europa la numarul de decese in trafic. „Adevarul“ prezinta cauzele acestui macel și soluțiile pentru oprirea lui