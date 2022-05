Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 48 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor rutiere municipale si orasenesti au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea de catre conducatorii auto a riscurilor la care se expun prin nerespectarea regulilor…

- In ultimele 48 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor rutiere municipale si orasenesti au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea de catre conducatorii auto a riscurilor la care se expun prin nerespectarea regulilor…

- In ultimele 48 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor rutiere municipale si orasenesti au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea de catre conducatorii auto a riscurilor la care se expun prin nerespectarea regulilor…

- Conducatorii auto care au ales sa ignore semnificatia indicatorului rutier "Accesul interzis , sanctionati de politistii locali.Potrivit unui comunicat al Primariei Constanta, zilele trecute, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta au desfasurat o actiune pentru respectarea…

- Potrivit Codului Rutier 2022, șoferii care au parbrizul, luneta sau geamurile laterale extrem de murdare risca o sancțiune usturatoare. Acestea trebuie sa stea curate, pentru a nu restrange sau chiar... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In ultimele 24 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor rutiere municipale si orasenesti au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea de catre conducatorii auto a riscurilor la care se expun prin nerespectarea regulilor…

- In ultimele 24 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor rutiere municipale si orasenesti au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea de catre conducatorii auto a riscurilor la care se expun prin nerespectarea regulilor…

- In acest week-end polițiștii maramureșeni au acționat pe arterele din județ in vederea asigurarii unui climat de ordine, liniște și a unui trafic in condiții de siguranța și, totodata, pentru depistarea conducatorilor auto care nu respecta legislația rutiera in vigoare. Astfel, in cadrul acțiunilor,…