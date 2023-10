Stiri pe aceeasi tema

- In doar patru zile, polițiștii locali de la Serviciul Disciplina in Construcții și Afișaj Stradal au descoperit 21 de terminale easybox amplasate prin oraș fara respectarea prevederilor legale. Au dat amenzi și pentru bannere neautorizate sau ocuparea domeniului public.

- Saptamana trecuta, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta au desfasurat mai multe activitati specifice care au avut ca scop verificarea respectarii legislatiei in domeniul protectiei mediului si a gestionarii deseurilor. Saptamana trecuta, politistii locali din cadrul…

- Probleme cu legea pentru patru tineri cu varste cuprinse intre 25 și 32 de ani, la Timișoara. Ei au intrat in vizorul polițiștilor dupa ce au fost depistați drogați pe strada, dar și cu droguri asupra lor. Unul dintre ei mergea haotic, pe bulevardul Republicii, și era in pericol sa fie lovit de mașini.

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplina in Construcții și Afișaj Stradal au acționat, in perioada 18.09.2023 – 27.09.2023, pentru verificarea și luarea de masuri in cazul a 93 de sesizari scrise și telefonice, pecum și autosesizari ale polițiștilor locali referitoare la lucrari executate…

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplina in Construcții și Afișaj Stradal au fost ocupati in perioada 18-27 septembrie cu nu mai putin de 93 de sesizari legate de lucrarile executate prin oras, precum si pentru diversele schele si materiale afisate pe domeniul public. Au fost si autosesizari…

- Sancțiuni in valoare de 57.300 lei aplicate de polițiștii locali pe linie de mediu, in ultima saptamana. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au efectuat, in saptamana 11.09.2023 – 15.09.2023, verificari in cazul a 81 de sesizari scrise și telefonice, referitoare la...

- Polițiștii locali din Timișoara au desfașurat in aceasta saptamana o ampla acțiune de verificare, in mijloacele de transport in comun și stațiile acestora. Au dat peste oameni care consumau alcool in stații, care calatoreau fara bilet sau care au refuzat sa se legitimeze.

- Polițiștii locali se vor plimba cu tramvaiul prin Capitala, dar in timpul programului și cu un scop precis! De multe ori, indeosebi pe rețelele de socializare, au aparut discuții și imagini cu mizeria lasata in urma, de catre unii calatori, in mijloacele de transport in comun – fie ca sunt tramvaie…