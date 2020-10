Amenzi anticovid de 10.000 de lei ■ fortele de ordine au controlat firme, mijloace de transport in comun, dar au fost legitimate si persoane fizice ■ este cea mai mare valoare a amenzilor din ultimul timp ■ Fortele de interventie responsabile in aplicarea masurilor anticovid au aplicat cele mai mari amenzi din ultima perioada, pe 13 octombrie 2020 valoarea sanctiunilor fiind […] Articolul Amenzi anticovid de 10.000 de lei apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

- n acesta a fost depistat in centrul comunei Grumazesti, la 14 capete de suine n buletinele de analiza au fost trimise spre confirmare la laboratoare din Iasi si Bucuresti n au fost ucise animalele bolnave si s-au stabilit zonele de protectie si supraveghere, pe o raza de 3 kilometri respectiv 7 kilometri…

- ■ reprezentantii unei mari institutii financiare nebancare, care numara peste 25.700 de membri, au asistat la o noua incercare de desfasurare a unei Adunari Generale ■ au fost prezentate documente vitale pentru activitatea CARP ■ de 7 ani, „taberele“ din institutie nu reusesc sa intre in legalitate…

- ■ la ultima proba a examenului, un candidat a fost prins cu o casca in ureche ■ timp de trei sesiuni nu se mai poate prezenta la examen ■ din cei 872 de absolventi inscrisi la Bacalaureatul de toamna, nu au mai participat 263 ■ In ciuda faptului ca metodologia de organizarea a Bacalaureatului prevede…

- ■ la nivel national au fost confirmate in total 68.046 cazuri, 2.904 decese, 31.920 vindecari ■ la Neamt, in total au fost confirmate 1692 cazuri ■ Pana astazi, 14 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 68.046 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 31.920 pacienți…

- Guvernul acesta nu reuseste sa ne faca a intelege de unde contractam in mod real coronavirusul si cum il pierdem, de-l preiau altii. Este o harababura de nedescris, din meandrele careia guvernul nu ne descalceste cum sa iesim. Noroc cu inteleptul nostru presedinte Klaus Iohannis, care joi 30 iulie ne-a…

- ■ cam in fiecare zi, informarea meteo de ploi se transforma in cod galben de precipitatii ■ de vineri si pina simbata, inclusiv, in toata tara este o avertizare de precipitatii ■ saptamina viitoare se anunta vreme mai buna ■ Instabilitatea atmosferica isi face de cap si cam in fiecare zi informarea…

- ■ in judetul Neamt, au dreptul de a se prezenta la urne 279.364 de cetateni ■ 18.780 tineri au implinit 18 ani si au dobindit dreptul de a alege si a fi ales ■ numarul total la nivel de tara e de 18.981.972, la data de 30 iunie 2020 ■ Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) pregateste […] Articolul…

- ■ la nivel national au fost confirmate 36.691 de cazuri, 2.009 decese si 22.488 vindecati Pana astazi, 18 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 36.691 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.865 au fost externate, dintre…