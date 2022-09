Stiri pe aceeasi tema

- Dolarul crestea miercuri la cel mai inalt nivel din ultimii 20 de ani fata de un cos de alte devize mari, dupa ce presedintele rus Vladimir Putin si-a mobilizat rezervistii pentru a lupta in Ucraina si s-a declarat pregatit sa foloseasca "toate mijloacele" pentru a se apara, relateaza AFP. In afara…

- Ucraina a anuntat luni noi succese militare, spunand ca a ajuns la frontiera cu Rusia si ca a eliberat intr-o luna echivalentul unui teritoriu care are de sapte ori suprafata Kievului de sub controlul armatei ruse, care a raspuns bombardand unele zone recucerite de fortele ucrainene, relateaza AFP.…

- De la inceputul lunii septembrie pana acum, Ucraina și-a luat inapoi 6.000 de kilometri patrați, din teritoriul cucerit de trupele rusești, susține președintele Volodimir Zelenski, in mesajul sau din cursul nopții. Ieri, informațiile erau ca 3.000 de kilometri de teritoriu a fost recucerit. Institutul…

- Presedintele rus Vladimir Putin acuza miercuri faptul ca o majoritate a exporturilor de cereale ucrainene ajung in state membre ale Uniunii Europene (UE) si nu in tari sarace, ceea ce ridica un risc al unei ”catastrofe umanitare”, relateaza AFP. ”Aproape toate cerealele exportate de Ucraina sunt trimise…

- Daria Dughina, in varsta de 30 de ani, se indrepta sambata seara spre casa in timp ce mașina sa a sarit in aer, relateaza presa rusa, citata de BBC . Se crede ca tatal ei, filozoful rus Alexander Dughin, cunoscut drept „creierul lui Putin”, era de fapt ținta atacului. Dughin și fiica sa trebuiau sa…

- Un oficial rus a declarat miercuri ca Rusia si Ucraina au facut schimb de prizonieri si de soldati ucisi in conflict de 27 de ori de la inceputul razboiului, transmite joi dpa, citata de Agerpres.

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov va incepe duminica o vizita in mai multe țari africane. Este un semnal ca Rusia incearca sa consolideze vechi alianțe și sa iasa astfel din izolarea impusa de Occident din cauza invaziei in Ucraina, relateaza Reuters.

- Ucraina a calificat vineri drept „o proba in plus a genocidului deliberat” declaratia presedintelui rus Vladimir Putin ca Occidentul vrea sa lupte impotriva Rusiei „pana la ultimul ucrainean”, relateaza agentia EFE.