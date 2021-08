Stiri pe aceeasi tema

- Țarile cele mai vulnerabile la schimbarile climatice avertizeaza ca sunt "pe cale de dispariție" daca nu se iau masuri imediate. Aproape 50 de state sunt in aceasta situație. Cel mai disperat semnal de alarma vine din Maldive, unde impactul crizei climatice este descris ca "absolut catastrofal".

- Nu ar trebui sa ne intereseze niciodata parerea personala a cuiva despre noi. Conteaza doar parerea lui Dumnezeu, fiindca ajuta la mantuirea noastra. Tocmai pentru ca traim ca in fotografie, in imagine, in imitație; tocmai pentru ca traim un curriculum vitae, tocmai pentru ca traim artificial, ne…

- Tinerii din Coreea de Nord au fost indemnați de presa de stat sa nu foloseasca argoul din Coreea de Sud. Acestora li s-a impus sa vorbeasca limba standard a Coreei de Nord. Totodata, ei au primit mai multe avertismente privind moda, coafurile adoptate și stilul muzical din Sud. Cei care incalca legea…

- Direcțiile Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Animalelor deruleaza, in aceasta perioada, acțiuni obligatorii de evaluare a starii de sanatate la bovine, ovine și caprine, in cadrul carora are loc prelevarea de probe de sange de la animale, dar și vaccinarea anticarbunoasa (impotriva antrax). Sumele…

- Un incendiu a izbucnit vineri la fostul Hotel Ibis, in prezent Continental, din Constanța. Flacarile au aparut in zona acoperișului. Pompierii intervin și, potrivit primelor informații, incendiul ar fi fost provocat de un aparat de aer condiționat. Incendiul a fost anunțat la 112. Acesta a aparut in…

- Nunta unor tineri indieni a devenit cunoscuta in toata lumea pentru ideea nastrușnica pe care au pus-o in aplicare ca sa aiba toți invitații doriți alaturi de ei. Cuplu indian a inchiriat un avion pentru a se casatori printre nori in fata a 161 de invitati, incalcand astfel restrictiile anti-COVID-19,…

