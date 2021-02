Ameninţări cibernetice deghizate în platforme populare de învăţare online (analiză Kaspersky) Numarul utilizatorilor care s-au confruntat cu amenintari cibernetice deghizate in platforme populare de invatare online a crescut cu 60% in a doua jumatate a anului 2020, arata datele unei analize realizate de Kaspersky si publicata luni.



"Pe masura ce pandemia continua si scolile sunt din nou inchise sau urmeaza un model hibrid de invatare (in persoana si la distanta), sectorul educational continua sa atraga atentia criminalilor cibernetici. Din iulie pana in decembrie 2020, 270.171 de utilizatori au intampinat diverse amenintari cibernetice deghizate in platforme populare de invatare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

