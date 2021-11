Noi restricții au fost impuse in Marea Britanie dupa depistarea unor cazuri de infectare cu Omicron, tulpina virusului care a aparut in sudul Africii. Masurile au fost anunțate sambata seara de premierul Marii Britanii, Boris Johnson. Prim-ministrul Boris Johnson a anunțat ca maștile de protecție vor fi din nou obligatorii in magazine și in transportul public. De asemenea, toate persoanele care vor sa intre in Marea Britanie vor fi obligate sa faca test PCR și sa se autoizoleze pana cand vor primi un rezultat negativ. Boris Johnson a mai spus ca oricine intra in contact cu o persoana infectata…