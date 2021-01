Stiri pe aceeasi tema

- O amenințare cu bomba la Curtea de Apel București a fost primita marți, 26 ianuarie, de autoritați, iar instituția a fost evacuata. Incidentul se produce in ziua in care instanța judeca ultimul termen din dosarul de corupție al Elenei Udrea legat de finanțarea campaniei electorale din 2009. La precedentul…

- Elena Udrea a ieșit din carantina la timp pentru a lua parte la ultimul termen din dosarul in care este acuzata de corupție. Este vorba despre același dosar in care este judecata și Ioana Basescu, in care acuzațiile procurorilor se refera la finanțarea campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale…

- Pe 8 ianuarie, cand fusese programat ultimul termen pe fond in dosarul de luare de mita in care sunt vizati Elena Udrea, Ioana Basescu si Dan Andronic, Curtea de Apel Bucuresti a fost amanat ședința, pentru ca Elena Udrea a anunțat ca are coronavirus.Elena Udrea, ministru al Dezvoltarii Regionale si…

- Fostul ministru al Dezvoltarii Regionale și Turismului la data faptelor, Elena Udrea a primuit rezultatul testului aseara, a confirmat avocatul sau, Veronel Radulescu. Udrea a fost trimisa in judecata de procurorii DNA in 2017 pentru instigate la luare de mita și spalare a banilor. In dosar mai sunt…

- Curtea de Apel Bucuresti a amanat vineri, pentru 26 ianuarie, dezbaterile pe fond in dosarul finantarii campaniei electorale de la alegerile prezidentiale din 2009, in care sunt judecati Elena Udrea, Ioana Basescu si jurnalistul D

- Curtea de Apel Bucuresti judeca vineri, cu incepere de la ora 10.00, ultimul termen pe fond in dosarul de luare de mita in care sunt vizati Elena Udrea, Ioana Basescu si Dan Andronic, in legatura cu banii din campania electorala pentru alegerile din 2009.

- Curtea de Apel București a continuat, luni, audierile in dosarul de mare corupție in care judecate fiica fostului președinte Traian Basescu, Ioana, fostul ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea, fostul președinte al CJ Tulcea dar și fost ministru, Victor Tarhon, precum și omul de afaceri Catalin Andronic…