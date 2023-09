Amendamentele REPER la proiectul de lege privind măsurile fiscale: Mediul privat, motorul economiei românești Partidul REPER a depus, marti in Parlament, o serie de amendamente la proiectul de lege al Guvernului care urmareste modificarea mai multor legi, printre care si Codul fiscal. Aceste amendamente rectifica decizii ale Guvernului Ciolacu care „strivesc micile afaceri si vor creste semnificativ costul de trai in Romania”. „Impozitele majorate de Ciolacu, ajutat de PNL, vor fi transferate catre cetateni, prin cresterea preturilor la raft si rate mai mari la banca. Impozitul minim pe cifra de afaceri, de pilda, functioneaza ca un TVA mascat asupra marilor lanturi de distributie din tara, ducand la… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Furnizorii de energie spun ca nu ar trebui taxați cu 1% din cifra de afaceri totala, intrucat, din facturile pe care le incaseaza, cea mai mare parte sunt taxe, contribuții și tarife pe care ei le colecteaza, dar apoi le dau mai departe catre bugetul de stat, distribuitori, producatori de energie și…

- Guvernul a prezentat forma finala a proiectului de lege privind unele masuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilitații financiare a Romaniei pe termen lung. Proiectul de lege, pus in dezbatere saptamana trecuta dupa luni intregi de negocieri politice, va fi adoptat in ședința de Guvern. Asumarea…

- Confederația Patronala Concordia sustine ca pachetul de masuri fiscale lansat marți in dezbatere publica pune 85% din efort pe mediul privat. De asemenea, patronatele precizeaza ca taxa de 1% pe cifra de afaceri, cea mai neeconomica dintre toate masurile propuse, se va transfera in prețuri, informeaza…

- Proiectul de lege cu noile masuri fiscale, pentru care Guvernul isi va asuma raspunderea in Parlament, a fost facut public astazi. Printre principalele masurile prevazute in document sunt: Microintreprinderile platesc impozit de 1% pe cifra de afaceri daca au venituri pana in 60.000 euro pe an. Daca…

- Proiectul de lege privind noile masuri fiscale , pentru care Guvernul ar urma sa isi asume raspunderea in Parlament, a fost facut public marti dimineata de Ministerul Finantelor. Proiectul de lege privind noile masuri fiscale, prevede impozit pe cifra de afaceri, impozit suplimentar de 1% pentru institutiile…

- Guvernul ”trebuie trimis acasa urgent prin motiune de cenzura”, spune partidul REPER, nemulțumit de anunțul guvernului privind raspunderea in Parlament pe pachetul fiscal. Suntem gata sa coinitiem o motiune de cenzura impotriva Guvernului Ciolacu, alaturi de colegii din USR, a spus copresedinta partidului,…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a declarat, intrebat daca vom avea impozit de 1% pe cifra de afaceri la multinationale sau vom avea impozit pe transferurile de profit, ca este onest ca toate companiile care fac profit in Romania, indiferent ca sunt straine sau romanesti, sa plateasca taxe. El a mai spus…

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca, il sustine pe premierul Marcel Ciolacu sa creasca taxele si impozitele si sa distruga mediul de afaceri din Romania, afirma vineri presedintele USR, Catalin Drula. „Unde sunteți, domnule Nicolae Ciuca? Unde sunteți in aceste zile, dumneavoastra, be ...