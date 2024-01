Amenda pe care o riști dacă nu ai vizibilitate în oglinda retrovizoare Ce amenda riști daca nu ai vizibilitate in oglinda retrovizoare? Potrivit Codului Rutier, șoferii risca amenzi uriașe daca nu au oglinzile retrovizoare obturate. De exemplu, braduțul parfumat sau orice alt obiect prins de oglinda retrovizoare este considerat un obiect care poate obstrucționa vederea șoferului, prin urmare, este interzis sa fie amplasat la oglinda. Astfel, cei care pun un braduț parfumat la oglinda retrovizoare pot primi o sancțiune de peste 3.000 de lei. ”Reprezinta contravenție și e incadrata in clasa a IV-a de sancțiuni […] aplicarea de afișe, reclame publicitare, inscrisuri… Citeste articolul mai departe pe bzc.ro…

Sursa articol si foto: bzc.ro

