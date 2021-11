Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul General al Uniunii Europene a respins miercuri recursul Google, divizie a companiei americane Alphabet, pentru amenda de 2,42 miliarde euro impusa in 2017 de Comisia Europeana, deoarece gigantul american ar fi abuzat de pozitia sa dominanta favorizand propriul serviciu de comparare a preturilor…

- Tribunalul General al Uniunii Europene a menținut decizia Comisiei Europene de a amenda Google cu o suma record de 2,42 miliarde de euro (2,8 miliarde de dolari) pentru incalcarea normelor antitrust in 2017. Aceasta amenda de 2,8 miliarde de dolari reprezinta o mica parte din valoarea de 2 trilioane…

- Tribunalul General al Uniunii Europene a respins miercuri recursul Google, divizie a companiei americane Alphabet, pentru amenda de 2,42 miliarde euro impusa in 2017 de Comisia Europeana, deoarece gigantul american ar fi abuzat de pozitia sa dominanta favorizand propriul serviciu de comparare a preturilor…

- Programul multianual pentru sanatate la nivelul Uniunii Europene, EU4HEalth va avea un buget de peste 5,3 miliarde euro. „Noi, deputații din grupul Partidului Popular European, nu ne-am mulțumit cu primele negocieri duse la nivelul Comisiei Europene și cu bugetul inițial propus de 1,7 miliarde euro…

- Averea antreprenorului Elon Musk a crescut luni cu 36,2 miliarde de dolari dupa ce compania de inchiriat masini Hertz a comandat 100.000 de automobile Tesla, scrie Bloomberg. Actiunile Tesla s-au apreciat cu aproape 13% in urma vestilor oferite de Hertz, firma lui Musk devenind astfel primul producator…

- Directia Generala Antifrauda Fiscala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) va desfasura actiuni de monitorizare a comportamentului financiar-fiscal al operatorilor economici din domeniul energei. De altfel, ministrul Finantelor, Dan Vilceanu, a dispus intensificarea analizelor…

- Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului European s-a pronuntat joi in favoarea unei actiuni in justitie impotriva Comisiei Europene in legatura cu ceea ce considera ca este un esec in nesanctionarea incalcarii legislatiei de catre statele membre ale Uniunii Europene, transmite vineri dpa…

- Democratii din Comisia pentru cai si mijloace a Camerei au declarat ca vor dezbate legea saptamana aceasta, ca parte a planului lor de investitii interne in valoare de 3.500 de miliarde de dolari. In incercarea de a finanta noile cheltuieli, comisia condusa de democrati va dezbate o propunere de a…