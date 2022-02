Stiri pe aceeasi tema

- Garda de Mediu Timis a dat Primariei municipiului Timisoara o amenda in valoare de 60.000 de lei, in urma numeroaselor sesizari privind mizeria din oras. „Urmare a aparitiei in presa scrisa si televizata a numeroaselor sesizari cu privire la starea de salubrizare defectuoasa in Municipiul Timisoara,…

- Potrivit , Consortiul condus de Alfa & Quantum Consulting SRL, care este administrator judiciar al companiei de termoficare Colterm din Timisoara, societate aflata in insolventa, a admis putin peste 400 de milioane de lei creante, fata de peste 500 milioane de lei, cat s-a solicitat initial de catre…

- „Ce a spus Dominic Fritz (primarul Timisoarei - n.r.) e o minciuna sfruntata. Oamenii aceia nu erau adusi cu autocarul, nu avem nicio legatura cu Noua Dreapta, care avea un protest la jumate de ora dupa. (...) Nu s-a comis niciun act de violenta, noi am intrat in Primaria Timisoarei fara sa vina vreun…

- Politistii s-au sesizat din oficiu si au deschis un dosar penal, vineri, dupa ce membri ai AUR au intrat in sediul Primariei Timisoara. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Timis, a fost intocmit un dosar penal pentru violarea sediului profesional, in care se efectueaza cercetari…

- Fostul președinte USR, Dan Barna, ii numește „neofasciști” pe membrii AUR care au patruns vineri in Primaria Timișoara. „Totul are o limita! Simion și gașca lui din AUR, acești neofasciști ai Romaniei, nu trebuie lasați sa continue sa intimideze autoritațile și cetațenii in timp ce forțele…

- George Simion și un grup de cateva zeci de simpatizanți ai partidului extremist AUR au intrat vineri cu forța in sediul Primariei Timișoara, potrivit publicației locale Debanat.ro, citata de g4media.ro. Din imaginile postate pe Facebook se vede ca unii dintre cei care au intrat in Primarie aveau geci…