Amendă de 3.000 de lei pentru proprietarul camionului reclamat ieri de protestatarii din Sebeș, pentru că transporta lemn ilegal Firma care detine camionul descoperit ieri, 10 decembrie 2019, de protestatari din Diaspora in parcarea din zona fabricii Kronospan Sebes, cu o cantitate mai mare de lemn fata de cea existenta in documente, a fost amendata cu suma de 3.000 de lei. Marti, mai multi romani veniti din Diaspora au pichetat sediile companiilor HS Timber Group (fosta Holzindustrie Schweighofer) si Kronospan din Sebes, protestand fata de taierile ilegale de paduri. La un moment dat, in fata fabricii Kronospan, protestatarii s-au oprit asupra unui camion care era stationat defect in parcare si care parea a fi supra-incarcat.… Citeste articolul mai departe pe sebesinfo.ro…

Sursa articol si foto: sebesinfo.ro

