- Retraiește istoria, afla poveștile și calatorește in atmosfera Timișoarei vechi online sau la pas prin cartierul Elisabetin, cu ajutorul expoziției: ”Patrimoniul sub reflectoare. Cartierul Elisabetin și Netti dr. Diel – O lume intr-un cufar”.

- Timișorenii și nu numai vor avea parte, incepand de vineri, 13 noiembrie, de o incursiune virtuala prin lumea Timișoarei de altadata, prin intermediul expoziției „Patrimoniul sub reflectoare. Cartierul Elisabetin și Netti dr. Diel – O lume intr-un cufar”, care imbina poveștile cartierului cultural și…

- Din pacate, la nivel de Pitești, incidența cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor de Covid-19 a depașit 3 la mia de locuitori. In aceste condiții, pentru a respecta Masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfașurarii activitaților in condiții…

- Kylie Minogue a lansat vineri albumul "Disco", cu 12 melodii, si va sustine, sambata, un concert online, noteaza news.ro.Starul muzicii pop a lansat 15 albume de studio in 32 de ani de cariera. Kylie Minogue va interpreta noile melodii, printre care "Say Something", "Magic" si "I Love…

- Fanii din lumea intreaga ai grupului BTS s-au reunit in numar mare pe internet sambata pentru a viziona un concert online sustinut de acest grup de K-pop, tinand in maini celebrele dispozitive luminoase lansate de formatia sud-coreeana si publicand mesaje intr-o camera de chat ce a fost creata special…

- Tot in anul Domnului 2020 Festivalul Bathory continua cu cea de-a V-a ediție EXCLUSIV ONLINE. Anul acesta este unul mai deosebit din toate punctele de vedere și bravii ostași s-au pregatit pentru a face fața inamicului nevazut. Situația epidemiologica din regiune ne face sa ne gandim cu precauție la…

- Ziua Limbii Romane va fi marcata luni, de reprezentantele Institutului Cultural Roman, printr-o serie de momente online, de la expozitii la recitaluri de poezie, de televiziunea publica, prin documentare si programe speciale, iar de Academia Romana, printr-o dezbatere.