- Numarul de sosiri ale turiștilor in Romania a revenit la nivelul de dinaintea pandemiei, an care a bulversat industria turistica locala. E drept, Guvernul pregatește o serie de masuri fiscale prin care turismul local ar putea fi afectat din nou.

- Premierul Marcel Ciolacu si ministrul de Finante, Marcel Bolos au prezentat astazi in cadrul unei conferinte de presa noile masuri fiscale.Premierul Marcel Ciolacu a precizat ca sunt peste 50 de masuri care au fost discutate si in cadrul Coalitiei."Vorbim de prima reforma reala in ceea ce priveste sistemul…

- Draftul noilor masuri fiscale aparut in spațiul public prevede, pe langa majorarea taxelor și impozitelor și limitarea unor scutiri fiscale, și creșterea accizelor, ceea ce va aduce noi scumpiri.

- Avem o prima varianta a documentului austeritatii: impozit de 3% pentru unele microintreprinderi, impozit pe deținerea mai multor proprietați imobiliare, iar scutirea pentru IT-iști se aplica doar de la un prag de venituri

- Partidele Coaliției s-au ințeles pe mai multe masuri privind noul pachet de austeritate, printre acestea fiind reducerea cheltuielilor in instituțiile publice, dar și desființarea posturilor neocupate la stat, susțin surse din randul Puterii.

- Camera de Comert Americana in Romania (AmCham Romania) face apel catre decidentii politici pentru transparenta si viziune pe termen lung in definirea pachetului de masuri pentru reducerea deficitului bugetar, in asa fel incat sa nu fie sacrificata cresterea economica pe termen lung pentru "castigurile…

