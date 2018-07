Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Constantinescu ar fi chemat ambulanța la Penitenciarul Poarta Alba. Un echipaj SMURD a fost solicitat la Secția Exterioara a Penitenciarului Poarta Alba pentru un pacient bolnav, care, potrivit unor surse, ar fi fostul președinte al Consiliului Județean Constanța. Echipajul medical a fost solicitat…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, Nicusor Constantinescu aflat in detentie pentru ispasirea unei condamnari de 5 ani de inchisoare in dosarul Centrului Militar Zonal Constanta ar avea din nou probleme de sanatate. Se vehiculeaza chiar varianta in care Constantinescu ar fi suferit…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta au dispus azi trimiterea in judecata a lui Nicusor Daniel Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, Nicusor Daniel Constantinescu. Dosarul a fost trimis spre solutionare Tribunalului Constanta.…

- Fostul baron local de Constanta, Nicusor Constantinescu, mai primeste o palma zdravana de la Justitie. Incarcerat pentru o condamnare la cinci ani cu executare in dosarul Centrului Militar Zonal, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta a mai primit astazi o veste proasta. Tribunalul Constanta…

- Tribunaul Constanța a decis vineri condamnarea lui Cristian Zgabercea, fostul producator al TVR, la patru ani si opt luni de inchisoare. Decizia instantei nu este definitiva si poate fi atacata la Curtea de Apel Constanta.In același dosar, Tribunalul Constanta a decis, vineri, condamnarea…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, Nicusor Constantinescu, a fost condamnat, vineri, la 8 ani de inchisoare cu executare intr-un dosar cu un prejudiciu estimat la peste 8 milioane de euro. Decizia nu este definitiva. Nicusor Constantinescu a fost condamnat la 8 ani de…

