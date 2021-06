Stiri pe aceeasi tema

- „Cel mai important proiect al județului”, Castelul Huniade, inchis de 15 ani, va fi trecut la finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliența, anunța reprezentanții CJ Timiș. S-a primit avizul pentru prima documentație (DALI), de la Comisia Naționala de Monumente, iar CJT vrea sa faca proiectul…

- Judetul Ilfov continua sa inregistreze cea mai mare rata de infectare din tara, 8,51 cazuri la mia de locuitori, in creștere usoara fata de ziua precedenta. In Bucuresti, sunt raportate cele mai multe cazuri de COVID, iar rata incidentei se mentine peste pragul de 7 la mie. Conform celui mai recent…

- Judetul Ilfov are cea mai mare incidenta de infectare cu noul coronavirus, 8,33 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ziua anterioara, cand erau 8,02, a anuntat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica. Municipiul Bucuresti a atins o incidenta de 6,88 cazuri la mia de locuitori, in crestere…

- La Iasi au fost 151 cazuri noi, mai putine decat in Bucuresti (1286), Cluj (353), Timis (346), Brasov (331), Ilfov (308), Constanta (300), Galati (209), Hunedoara (203), Sibiu (179), Mures (172), Bihor (167), Dolj (157). Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacientilor care erau deja…

- The National Institute of Public Health (INSP) reported on Wednesday that 26.4% of all deaths in people infected with SARS-CoV-2 were recorded in the week of March 15-21 in Bucharest and in the counties of Timis, Maramures, Hunedoara and Brasov. According to the weekly report, 42.7% of all cases…

- Astazi, a avut loc prima proba, la limba și literatura romana, din cadrul simularii pentru Bacalaureat. In județul Timiș, contextul epidemiologic a determinat o participare redusa a elevilor din clasele a XII-a și a XIII-a la acest tip de evaluare facultativa. The post Peste o mie de liceeni din Timiș…

- La nivel național au fost confirmate 6.096 de noi infectari cu coronavirus. 377 dintre acestea sunt din Timiș. 112 persoane cu Covid-19 au murit de vineri pana sambata, majoritatea avand boli asociate. 1.324 de pacienți sunt internați la ATI.

- Primarul Dominic Fritz provoaca multa ingrijorare in cadrul PNL Timiș. O afirmație publica a sa, facuta in ultima ședința a consiliului local, i-a pus pe jar pe colegii liberali, care se gandesc deja la cele mai negre scenarii. The post Dominic Fritz are viceprimarul lui, care e din alt partid! appeared…