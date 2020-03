Stiri pe aceeasi tema

- Referatul prin care procurorii DNA au cerut arestarea preventiva a Sorinei Pintea pentru doua fapte de luare de mita conține detalii legate de modul in care s-a negociat mita pe care fostul ministru al Sanatații a cerut-o pentru acordarea unui contract, informeaza...

- Fostul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, este audiata, sambata, la sediul central al Directiei Nationale Anticoruptie, intr-un dosar de coruptie, fiind adusa in cursul diminetii, de anchetatori, cu mandat de aducere, de la Baia Mare, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Manager…

- Cristian Tudor Popescu: Exista un virus, mai puternic decat coronavirusul, mai puternic decat toate bacteriile și toate virusurile din sistemul medical. Acela este nu coronavirusul, ci CORUPTOVIRUSUL. Asta ucide mai eficient și decat cancerul. L-am vazut acum acționand.Sigur, pana cand se pronunța o…

- Fostul ministru PSD al Sanatații, Sorina Pintea, actualmente Manager al Spitalului Judetean de Urgenta din Baia Mare, (tocmai iși pregarea candidatura pentru funcția de primar al municipiului) a fost prinsa in flagrant de procurorii DNA in timp ce primea o suma de bani drept mita. Acțiunea s-a petrecut…

- Fostul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, a intrat in vizorul procurorilor DNA, intr-o ancheta privind fapte de corupție. Potrivit unor surse, a fost prinsa in flagrant de procurorii DNA și reținuta, vineri seara. Potrivit unor surse judiciare, ancheta in cazul Sorinei Pintea vizeaza un contract…

