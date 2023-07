Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe transmite luni ca ambasadorul Ungariei la București a fost convocat in cursul acestei zile la sediul MAE in contextul discursului susținut sambata de premierul maghiar Viktor Orban, in cadrul Taberei de Vara de la Baile Tușnad.„Partea romana a reiterat faptul ca, in cadrul dialogului…

- Șeful guvernului Ungariei, Viktor Orban, a avut o intalnire, la București, cu premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, inainte ca liderul de la Budapesta sa se indrepte, ca in fiecare an, spre Baile Tușnad, unde se va desfașura “Universitatea de vara” denumita Tusvanyos. Viktor Orban, premierul Ungariei,…

