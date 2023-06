Ambasadorul SUA la Națiunile Unite a cerut de urgență o anchetă privind transferul dronelor de atac iraniene către Rusia Linda Thomas-Greenfield, ambasadorul SUA la Națiunile Unite, a cerut o ancheta cu privire la transferul Iranului de drone de atac catre Rusia, care incalca o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU. „Sunt profund ingrijorat de cooperarea militara din ce in ce mai mare dintre Rusia și Iran, care continua sa permita urmarirea penala de […] The post Ambasadorul SUA la Națiunile Unite a cerut de urgența o ancheta privind transferul dronelor de atac iraniene catre Rusia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

