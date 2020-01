Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul SUA la Bucuresti Adrian Zuckerman a declarat intr-un interviu pentru Ziarul de Iasi ca nu ar fi nimic mai bun pentru SUA decat sa poata elimina vizele pentru Romania, dar, din pacate, exista o lege care spune ca rata de respingere a candidatilor trebuie sa fie de sub 3% si acum e in jur…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti Zuckerman afirma, intr-un interviu pentru Ziarul de Iasi, ca principalul lucru care ar trebui facut pentru ca economia romaneasca sa se dezvolte este eliminarea acestei culturi de coruptie endemica ce a blocat evolutia tarii.Citește și: Mihai Tudose profețește:…

- Romania va avea probleme cu investitorii straini daca va fi aprobat proiectul ca Parlamentul sa intervina direct in modul de administrare a datoriei publice, a declarat, sambata, ministrul Finantelor, Florin Citu. Proiectul de lege a fost inițiat de senatorul Daniel Zamfir, iar acesta a explicat…

- Reporter: Au fost multe zvonuri cu privire la originile dumneavoastra romanesti. Stim ca ati plecat din tara la 10 ani, in anii "60, si s-a spus ca aveti o legatura cu orasul Iasi. Haideti sa incepem prin a lamuri lucrurile, ca inteleg ca nu este complet adevarat. Adrian Zuckerman: Imi pare foarte bine…

- Premierul a reactionat miercuri seara, la Bruxelles, la declaratiile Ralucai Turcan privind varianta ca angajatii sa se pensioneze la 70 de ani Guvernul ia in discutie posibilitatea ca varsta de pensionare sa fie 70 de ani, in loc de 65 de ani ca in prezent, pentru persoanele care vor sa munceasca mai…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat ca elicopterele SMURD vor efectua misiuni atat ziua, cat și noaptea. Patru piloți in rezerva au acceptat sa revina in sistem pe posturile de comandant de aeronava. Astfel, 6 elicoptere vor fi disponibile in Romania. „Elicopterele SMURD din Iasi, Arad,…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, le-a transmis, joi, la sediul COSR, reprezentantilor federatiilor sportive ca exista o posibilitate foarte mare ca Guvernul sa adopte o ordonanta prin care sa fie inlaturata "nedreptatea" facuta sportului prin OUG 114 si sa redea acestui domeniu o…

- Victor Ponta, președintele PRO Romania, a comentat, la Romania TV, rezultatul primului tur al alegerilor prezidențiale.Citește și: Viorica Dancila a VOTAT deodata cu Ludovic Orban: Am votat impotriva taierilor de pensii și salarii și a austeritații "Cred ca acest rezultat se va pastra…