Stiri pe aceeasi tema

- La sase ani de la descoperirea sa in China, virusul Alongshan (ALSV) purtat de capuse s-a raspandit in mare parte din Europa, potrivit unor experti germani – relateaza DPA. Virusul, care nu a fost legat de nicio boala grava la oameni, a fost gasit in capuse in Finlanda, Franta, Rusia, Elvetia si acum…

- Europa va fi un actor egal la nivel global numai atunci cand va deveni o federatie, sustine ministrul ceh al afacerilor europene Martin Dvorak intr-un interviu in exclusivitate publicat marti de Euractiv, scrie Agerpres.''Rolul Uniunii Europene in lume creste gradual, dar nu este nici macar aproape…

- China a respins acuzatiile NATO ca ar reprezenta o provocare la adresa intereselor si securitatii blocului militar occidental si s-a declarat impotriva oricarei incercari a Aliantei Nord-Atlantice de a-si extinde influenta in regiunea Asia-Pacific, transmite Reuters.

- Serviciul de Informatii Externe al Rusiei (SVR) a lansat un apel catre personalul ambasadelor ucrainene din intreaga lume sa dezerteze la Moscova, relateaza The Guardian, scrie News.ro.„Facem apel la angajatii misiunilor diplomatice ucrainene si reprezentantelor organelor de stat din strainatate:…

- Vladimir Saldo, guvernatorul instalat de Moscova in regiunea Herson, ocupata de rusi, sustine ca Ucraina a incercat sa il asasineze, saptamana trecuta, potrivit CNN, informeaza News.ro.Fortele ucrainene au lansat peste zece rachete ”de mare precizie” catre ”presupusa locatie a sa” in regiunea din…

- Germania si-a prezentat miercuri, 14 iunie, prima sa strategie de securitate nationala, in care Rusia este considerata cea mai mare amenintare pentru Europa si care avertizeaza totodata asupra rivalitatii tot mai mari cu China, in conditiile in care Beijingul incearca sa-si foloseasca puterea economica…

- Propunerile de a impune o incetare a focului sau de a face concesii teritoriale pentru a opri razboiul din Ucraina nu ar servi decat la legitimarea agresiunii lui Vladimir Putin si ar incuraja viitoare atacuri, a avertizat vineri secretarul american de stat Antony Blinken, care a prezentat strategia…

- Exporturile de petrol ale Rusiei au crescut la cel mai ridicat nivel de cand trupele lui Vladimir Putin au invadat Ucraina, in urma cu mai bine de un an, potrivit unui raport al Agentiei Internationale pentru Energie (AIE), citat de CNN. In aprilie, Rusia a exportat 8,3 milioane de barili pe zi de titei…