- Universitatea Politehnica Timișoara a primit marți, 20 februarie 2024, vizita Excelenței Sale, Leena Liukkonen, ambasador al Finlandei in Romania, impreuna cu Janne Sukko, reprezentantul comercial pentru regiunea Sud Est, și Mircea Hotoleanu, Consulul Onorific al Finlandei, insoțiți de Sabin Totorean…

- Romania ocupa locul doi in lume in ceea ce priveste numarul de comenzi de pizza si primul loc in Europa de Sud-Est, cele mai multe fiind livrate in Capitala, unde se comanda in continuare mai multa pizza decat in Roma sau Barcelona, potrivit unei aplicatii de livrare.Consumul de pizza in Romania se…

- O delegatie a Fondului Monetar International condusa de Jan Kees Martijn va vizita Romania in perioada 29 ianuarie – 1 februarie pentru intalnirea periodica pe care institutia o are cu autoritatile romane, se arata intr-un anunt semnat de Geoff Gottlieb, reprezentant regional principal al FMI pentru…

- Romania se unește cu Bulgaria și Grecia pentru proiecte energetice regionale, fiind vizate investițiile in centralele eoliene offshore și in hidrogen, anunța Ministerul Energiei. Potrivit acestuia, Romania este interesata inclusiv de proiecte eoliene in Marea Egee. Mai mult, ministrul energiei Sebastian…

- Valcea se lauda cu titulatura de „Cel mai frumos județ din Romania”, pe care și-a omologat-o la OSIM. Cert este ca e un taram binecuvantat cu un cadru natural de vis și cu o mulțime de atracții turistice. Citește și 12 Decembrie 2002: Uniunea Europeana a invitat zece țari candidate la aderare De la…

- Romania se pregatește sa dea piept in acest week-end cu un episod de iarna autentica. In jumatatea de Sud-Est a țarii va ninge abundent, iar rafalele puternice de vant vor viscoli zapada.

- Sectoarele energetic, transporturi, guvernamental si al serviciilor publice au fost cele mai afectate de atacurile cibernetice, in Romania, in acest an, cu o pondere de 72% din totalul incidentelor, arata datele cuprinse in cel mai nou raport Business Internet Security 2023, intocmit de Orange Business.Conform…