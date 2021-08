Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada SUA din Kabul le recomanda cetatenilor americani sa nu se deplaseze acum la aeroportul international Hamid Karzai, potrivit unei alerte de securitate transmise miercuri, relateaza Reuters și Agerpres. Cetatenii aflati la deja la poarta Abbey, la portile de est si de nord au primit recomandarea…

- Statele Unite și-au avertizat cetațenii care sunt blocați in continuare in Kabul sa evite deplasarile spre aeroportul din capitala afgana, ca urmare a unor noi ingrijorari legate de potențiale atacuri in zona puse la cale de filiala din Afganistan a Statului Islamic, scrie digi24.ro , cu referire la…

- Ungaria a anuntat miercuri ca a organizat evacuarea unui grup de 26 de cetateni de-ai sai care sunt contractori in Afganistan si ca ei se vor intoarce in tara in curand cu un zbor derulat de alt stat, informeaza Reuters. Budapesta trimite de asemenea propria misiune de evacuare in Afganistan pentru…

- Republica Ceha ii evacueaza pe cei doi diplomati ai sai de la ambasada din Kabul deoarece situatia securitatii in Afganistan s-a inrautatit, a anuntat sambata ministrul de externe ceh, Jakub Kulhanek, relateaza Reuters. Presedintele Afganistanului Ashraf Ghani a avut discutii urgente cu lideri locali…

- SUA au inceput, duminica, evacuarea diplomatilor din ambasada Statelor Unite la Kabul, relateaza Reuters. “Avem un grup mic de oameni care pleaca acum. Majoritatea stafului este pregatit de plecare. Ambasada continua sa functioneze”, a declarat un oficial american, informeaza News.ro.…

- Franta le cere tuturor cetatenilor sai sa paraseasca Afganistanul ''din cauza evolutiei situatiei de securitate in tara si avand in vedere perspectivele pe termen scurt'', a anuntat marti ambasada Frantei la Kabul intr-un comunicat, relateaza AFP. "Guvernul (francez) va organiza un zbor…

- Turcia s-a oferit sa asigure securitatea aeroportului din Kabul dupa ce trupele americane si celelalte forte NATO se vor retrage din Afganistan, transmite marti Reuters. Oficialitati turce afirma ca Ankara a facut aceasta propunere la reuniunea ministeriala a NATO din luna mai, atunci cand…