Ministrul Apararii din Slovacia a transmis pe Twitter ca ambasada Slovaciei de la Kiev se muta in Romania. Ministrul slovac a scris ca personalul diplomatic al ambasadei de la Kiev a intrat in Romania. AKTUALNA INFORMACIAEvakuacna kolona slovenskeho zastupitelskeho uradu z Kyjeva, ku ktorej sa pridali aj kolegovia zo slovinskeho velvyslanectva v Kyjeve pred niekolkymi minutami bezpecne prekrocila hranice do Rumunska. Skvela spolupraca! @MatejTonin — Jaro Nad (@JaroNad) February 26, 2022 The post Ambasada Slovaciei de la Kiev a fost mutata in Romania appeared first on Puterea.ro .