Ambasada Rusiei la Berlin se plânge că ruşii sunt discriminaţi în Germania Ambasada Rusiei la Berlin a anuntat sambata ca a primit sute de plangeri in ultimele trei zile de la rusi din Germania care au sustinut ca au primit mesaje de amenintare. Masini cu placute de inmatriculare rusesti au fost avariate, iar elevi de scoala rusi s-au plans ca au fost insultati, au fost victimele unor discursuri ale urii, au fost intimidati si bruscati fizic. “Consideram inacceptabile toate manifestarile de discriminare si de incalcare a drepturilor cetatenilor nostri si a populatiei rusofone din Germania”, a transmis ambasada rusa, citata de Agerpres. Agentia rusa de presa Interfax… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

