- Rusia continua propaganda de razboi si sustine ca Romania, alaturi de alte 62 de state, ar fi trimis mercenari sa lupte in Ucraina impotriva trupelor rusesti. Oficialii rusi nu au prezentat nicio dovada in acest sens. Moscova nu este la prima actiune de dezinformare si raspandire de stiri false privind…

Oficialii americani au avut la nivel intern discutii preliminare despre trimiterea unui membru de rang inalt al administratiei in Ucraina, potrivit unor surse citate de CNN.

Oficialii de la Casa Alba poarta discuții cu privire la o posibila calatorie a președintelui american Joe Biden in Europa, pe fondul invaziei ruse in curs de desfașurare a Ucrainei, potrivit mai multor surse familiare cu planificarea, relateaza CNN și alte surse din presa americana.

- Vicepresedinta Statelor Unite Kamala Harris ajunge vineri la Bucuresti, pentru o vizita care are menirea de a asigura Romania de sprijinul ferm al Washingtonului, in plin razboi in Ucraina, scrie agenția de presa Associated Press.Oficialii americani raman ingrijorați de vulnerabilitatea Romaniei in…

Ambasada Rusiei din Romania denunța o prima provocare la razboi in Ucraina, la Lugansk. Oficialii susțin ci asta reprezinta o „inscenare de proasta calitate".

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astazi o intrevedere cu noul Ambasador al Statelor Unite ale Americii la Chișinau, E.S. Kent Logsdon, dupa inmanarea de catre acesta a scrisorilor de acreditare in țara noastra. Oficialii au discutat despre situația curenta din Republica Moldova și din…

- Afirmațiile Statelor Unite ale Americii conform carora Rusia planuiește o ”operațiune cu steag fals” in Ucraina fac parte din razboiul informațional impotriva Rusiei, a declarat ambasadorul rus in SUA, Anatoly Antonov.

- Potrivit unor surse la curent cu decizia, Departamentul de Stat al SUA a permis Lituaniei, Letoniei și Estoniei sa trimita rachete de proveniența americana și alte arme în Ucraina, având în vedere ca președintele Joe Biden a estimat ca Rusia va înainta în Ucraina, potrivit…