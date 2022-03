Stiri pe aceeasi tema

- Un protest la care participa zeci de refugiați ucraineni are loc, duminica, la sediul Ambasadei Rusiei din Capitala. Cateva sute de persoane s-au strans sa protesteze impotriva invaziei rusesti din Ucraina. Protestul a fost anuntat de Asociatia „21 Decembrie 1989”. Cateva sute de persoane se afla la…

- Ambasada Rusiei isi vede discriminati cetatenii din Romania. Intr-un nou text postat pe contul de Facebook, Ambasada Rusiei ii indeamna pe rusii care traiesc in Romania sa scrie Ambasadei cu actele de discriminarea la care au fost supusi, plecand direct de la premisa ca aceste fapte au existat. „In…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anunțat, vineri, ca aproape 1.000 de copii orfani din Ucraina vor ajunge in Romania. Un prim grup, format din 85 de copii, a ajuns, joi seara, la Tulcea. „Au intrat in tara noastra 58.284 de copii, au iesit impreuna cu parintii sau insotitorii 35.674, sunt in acest…

- Politia de Frontiera a anuntat, vineri dimineata, ca 28.563 de cetateni ucraineni au intrat in tara joi, in crestere cu 10,8 % fata de ziua precedenta. „In data de 03.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 81.323 de persoane, dintre care…

- Seful statului Klaus Iohannis a discutat la telefon cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, in care a reiterat faptul ca Romania sustine suveranitatea si integralitatea teritoriala a Ucrainei si este dispusa sa ofere asistenta umanitara, in contextul agresiunii militare a Rusiei. „Am avut o convorbire…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a anunțat, marți, ca Romania s-a pregatit pentru peste 500.000 de refugiați din Ucraina și ca exista „un plan pregatit in toate marile orașe, in vecinatatea granițelor”. „Peste 500.000 de refugiați, asta e cifra la care ne-am pregatit. Sunt multe puncte, exista un plan…

- Australia și-a mutat personalul diplomatic ramas in Ucraina in Romania si Polonia, realteaza BBC News. Personalul Ambasadei Australiei in Ucraina a primit ordinul de a parasi aceasta tara, a anuntat ministrul australian de Externe, Marise Payne. Australia si-a mutat inițial ambasada la Liov, dupa…

- Ambasada Statelor Unite in Romania a postat, miercuri, un mesaj cu talc pentru Rusia, in contextul negocierilor intense, la nivel inalt, intre țarile NATO și Rusia, pentru detensionarea situației din Ucraina. Administratorii pagineii de Facebook a Ambasadei SUA au amintit niște episoade din istoria…