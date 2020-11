Stiri pe aceeasi tema

- Un avertisment pentru hoti, scris in limba romana, a fost pus pe rafturile unui lant de magazine alimentare din Marea Britanie. Ministerul Afacerilor Externe a transmis, luni, ca a luat legatura cu ministrul de externe britanic si cu reprezentantii magazinului, deoarece mesajul este discriminatoriu.…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord s-a autosesizat si a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pentru a exprima surprinderea si dezacordul partii romane fata de aparitia unui mesaj in incinta unei filiale a unui…

- Ambasada Romaniei in Regatul Unit s-a autosesizat in cazul mesajului discriminator fața de romanii din Londra, afișat de un hypermarket, și a cerut conducerii magazinului ca afișul sa fie inlaturat. De asemenea, potrivit MAE, ambasada s-a adresat și poliției locale. Ministrul de Externe precizeaza ca…

- In cadrul demersurilor pentru asigurarea condițiilor de exercitare a dreptului de vot al cetațenilor romani la alegerile parlamentare din 5 și 6 decembrie 2020, Ambasada Romaniei la Londra a demarat o procedura de selecție a persoanelor interesate sa sprijine derularea in condiții optime a acestui proces,…

- Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord a ridicat nivelul de amenințare privind posibilitatea unui atentat terorist, la nivelul 4 – sever, cu posibilitate foarte ridicata, avertizeaza, joi, Ministerul Afacerilor Externe din Romania.

- Uniunea Europeana si Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord vor continua negocierile privind relatiile comerciale post-Brexit de saptamana viitoare pana la Consiliul European din 15-16 octombrie, au declarat vineri surse diplomatice europene pentru Reuters. Runda de negocieri din aceasta…

- Important! #carantinaUK #autoizolarePentru ca sunt foarte multe intrebari pe aceasta tema, reamintim ca, incepand cu data de 8 iunie 2020, toate persoanele care sosesc din Romania in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord trebuie sa efectueze o perioada de 14 zile de #autoizolare la o adresa…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Consulatului General al Romaniei la Edinburgh, s-a autosesizat ca urmare a informațiilor aparute in mass-media locala cu privire la testarea pozitiva pentru infecția cu COVID-19 a unor persoane care iși desfașoara activitatea intr-o companie de prelucrare…