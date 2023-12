Stiri pe aceeasi tema

- Congresul american a adoptat definitiv joi un buget de 886 de miliarde de dolari pentru apararea Statelor Unite in 2024, prelungind un dispozitiv de supraveghere electronica internationala extrem de utilizat de agentiile de informatii americane, dar criticat de organizatii pentru apararea drepturilor…

- Ambasada Romaniei in SUA a anunțat, joi seara, pe Facebook, ca Congresul SUA a adoptat proiectul de lege privind strategia de securitate și dezvoltare a Marii Negre, adaugand ca Congresul a decis ridicarea nivelului de elaborare a strategiei la nivelul președintelui SUA. Legea merge la promulgare la…

- Premierul Marcel Ciolacu si-a inceput vizita oficiala in SUA la Muzeul Memorial al Holocaustului din Washington, unde a comemorat, duminica, victimele genocidului din cel de-Al Doilea Razboi Mondial. El a incheiat turul muzeului in Sala Amintirii (Hall of Remembrance), un spatiu de reculegere, unde…

- Noua Lege a pensiilor a fost adoptata, luni seara, de Camera Deputaților. ”Este o forma de ???????????????????????????? pentru cei care au muncit și muncesc in Romania.Legea corecteaza inechitațile dintre cei care au muncit la fel, dar au ieșit la pensie in ani diferiți, dintre barbați și femei, intre…

- Succesul noului coridor de export al Ucrainei de la Marea Neagra a dus la o majorare semnificativa a numarului de vagoane incarcate cu cereale care se indreapta spre porturile din regiunea Odesa, a anuntat Valeri Tkachov, adjunctul directorului departamentului comercial de la Caile Ferate Ucrainene,…

- Romania a fost elogiata de senatori americani intr-o audiere din Congresul american dedicata evaluarii strategiei SUA privind Marea Neagra. „Nu puteam cere un aliat și un partener mai bun decat Romania”, a afirmat asistentul secretarului de stat pentru afaceri europene și eurasiatice, James O’Brien.…

