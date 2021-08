Stiri pe aceeasi tema

- Barack Obama, care implinește pe 4 august varsta de 60 de ani, și-a anulat petrecerea de ziua sa, de teama raspandirii coronavirusului. Fostul președinte al Statelor Unite intenționa sa-și serbeze aniversarea in aer liber, respectand toate masurile sanitare, cu toți invitații vaccinați sau testați negativ.…

- Politia din Districtul Columbia a anuntat luni ca inca doi ofiteri de politie care au raspuns la asaltul din 6 ianuarie de la Capitoliu au murit prin sinucidere, ceea ce ridica la patru numarul de sinucideri cunoscute inregistrate in randul agentilor care pazeau cladirea Congresului in ziua respectiva,…

- Guvernul SUA investigheaza imbolnavirea mai multor angajați și diplomați de la ambasada sa din capitala Austriei, Viena. Peste 20 de oficiali au raportat simptome similare cu „sindromul Havana”, o boala misterioasa, de cand președintele american Joe Biden a preluat mandatul, in ianuarie, relateaza BBC.

- Autoritațile din Uroșevaț, un oraș din sudul Kosovo, au inceput lucrarile de amenajare a locului in care va fi amplasata o statuie a președintelui american Joe Biden. Conform Euractiv, statuia este estimata la suma de 600.000 de euro. Aceasta va fi amplasata in apropierea bazei americane Bondsteel.…

- Victoria lui Ebrahim Raisi, un om acuzat printre altele de implicare in executarea a mii de prizonieri politici in anii 1980, inseamna ca ultraconservatorii iranieni controleaza acum toate instituțiile statului și ca relațiile cu Occidentul ar putea fi chiar mai complicate, scriu Financial Times și…

- Intalnirea istorica dintre cei mai importanți lideri ai lumii, președintele SUA, Joe Biden, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, a inceput. Este așteptata sa dureze pana la patru ore in care sa fie discutate cele mai importante evenimente geopolitice ale momentului. La intrunire vor participa patru…

- Administratia presedintelui democrat Joe Biden a anuntat vineri ca doreste sa restabileasca masurile de protejare a speciilor pe cale de disparitie, care au fost substantial relaxate de executivul predecesorului sau, Donald Trump, informeaza AFP. Agentia americana pentru observare oceanica si atmosferica…

- Republicanii i-au cerut joi președintelui american Joe Biden sa opreasca negocierile în curs de resuscitare a acordului nuclear iranian, invocând o legatura între Hamas și Iran în atacurile cu rachete împotriva Israelului, potrivit AFP."Având în…