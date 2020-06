Stiri pe aceeasi tema

- MAE anunța ca s-a autosesizat dupa ce prim-ministrul Armin Laschet din Renania de Nord-Westfalia ar fi considerat ca muncitorii din Romania si Bulgaria au introdus virusul in fabrica de carne Tonnies din Rheda-Wiedenbruck. „Cu privire la declarațiile din 17 iunie 2020 ale premierului landului federal…

- 16 cadre medicale de la spitalul Bagdasar Arseni din București au fost depistate pozitiv cu coronavirus. Numarul celor infectați ar putea fi, de fapt, mult mai mare. Alte cateva zeci de teste sunt in lucru, potrivit postului de radio Europa FM.Ancheta epidemiologica de la Bagdasar Arseni este in plina…

- Majoritatea granitelor din Europa au fost inchise de la sfarsitul lunii martie, in urma masurilor de izolare adoptate in scopul incetinirii raspandirii virusului, insa 30.000 de lucratori romani se afla printre putinii care au continuat sa se deplaseze, sa zboare in Germania cu ajutorul curselor charter…

- Alti 80 de muncitori romani, infectati cu coronavirus in Germania. Anuntul facut de MAE si reactia autoritatilor germane Cel putin 80 de romani au fost confirmati cu coronavirus in Germania. Toti lucreaza la un abator din landul Renania de Nord-Westfalia, in vestul tarii. In total, la acea unitate au…

- Autoritatile au anuntat, miercuri seara, sase noi decese in randul pacientilor infectati cu noul coronavirus, ducand bilantul total la 92. Este vorba de trei barbati, unul din judetul Bistrita-Nasaud, unul din judetul Suceava si unul din Capitala, si trei femei, doua paciente internate in Bucuresti…