- „In aceasta seara, in jurul orei 18.30, in Dispecerat (...) au fost rimite 3 apeluri prin care cetatenii anuntau faptul ca ar fi auzit bubuituri puternice in zona Constanta-Mamaia Nord-Vadu. Fiecare apel primit este tratat cu responsabilitate si celeritate de colegi, astfel ca au luat legatura cu autoritatile…

- Ambarcatiunea rasturnata la est de Tuzla a fost detonata vineri seara in Poligonul Midia, iar oamenii din zona s-au speriat si au sunat la 112. Ei au comparat zgomotul cu un cutremur. Au fost primite trei apeluri care au raportat o explozie puternica, potrivit News.ro.

- Ministerul Apararii Naționale a anunțat vineri de dimineața ca specialiștii sai investigheaza ambarcațiunea gasita miercuri seara rasturnata in Marea Neagra, in apropiere de Tuzla, fiind luata in calcul impoteza ca e vorba despre „vehicul marin fara pilot”.Practic, intrucat nu au fost gasite persoane…

- Ministerul Apararii Naționale a anunțat vineri ca a pus in aplicare „procedurile operaționale specifice de cercetare” a ambarcațiunii recuperate joi seara din apele teritoriale romanești. Sunt primele informații oficiale despre barca despre care se știe neoficial ca ar aparține Marinei din Ucraina și…

- Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) a transmis o alarma, miercuri seara, cu privire la o ambarcatiune rasturnata in Marea Neaga, in zona travers Tuzla, relateaza Replica Online.Pentru efectuarea operațiunilor de cautare și salvare, a fost solicitata nava Sar Artemis, din cadrul ARSVOM.„La ora 17:45,…

- Astazi, 03.04.2024, Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare ARSVOM a fost alertata de catre Centrul Maritim de Coordonare MRCC cu privire la o ambarcatiune rasturnata, in zona travers Tuzla.Nava SAR ARTEMIS, din cadrul ARSVOM a fost solicitata sa intervina pentru a efectua operatiuni de…