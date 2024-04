Stiri pe aceeasi tema

- „In aceasta seara, in jurul orei 18.30, in Dispecerat (...) au fost rimite 3 apeluri prin care cetatenii anuntau faptul ca ar fi auzit bubuituri puternice in zona Constanta-Mamaia Nord-Vadu. Fiecare apel primit este tratat cu responsabilitate si celeritate de colegi, astfel ca au luat legatura cu autoritatile…

- Ministerul Apararii Naționale a anunțat vineri de dimineața ca specialiștii sai investigheaza ambarcațiunea gasita miercuri seara rasturnata in Marea Neagra, in apropiere de Tuzla, fiind luata in calcul impoteza ca e vorba despre „vehicul marin fara pilot”.Practic, intrucat nu au fost gasite persoane…

- In cursul serii de joi, 4 aprilie, nava de cautare salvare Artemis a Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare a transportat, in zona de siguranta a poligonului de trageri antiaeriene Capu Midia, o ambarcatiune recuperata din apele teritoriale romanesti. In cursul serii de joi, 4 aprilie,…

- Dana 79 din Portul Constanta, inchisa in urma unor anchete ale autoritatilor din cadrul SRI.Dana 79 este inchisa de cand a fost adusa barca care a fost gasita rasturnata in dreptul comunei Tuzla de catre un echipaj din cadrul Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare ARSVOM .Autoritatile…

- Ambarcațiune rasturnata in Marea Neagra, in drept cu localitatea constanțeana Tuzla. Nava SAR ARTEMIS aparținand Agenția Romana de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) a demarat o operațiune de cautare și salvare. Momentan nu a fost identificat niciun pasager al ambarcațiunii. „Astazi,…