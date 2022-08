Stiri pe aceeasi tema

- O barca de lemn, cu zeci de migranti la bord, a fost identificata, astazi, de Garda de Coasta in apropiere de statiunea Vama Veche.Politistii din cadrul Garzii de Coasta au identificat, in aceasta dimineata, o ambarcatiune la bordul careia se aflau zeci de migranti, la aproximativ 30 de mile marine…

- Peste 350.000 de copii din Ucraina au beneficiat pana acum de programul de asistenta umanitara financiara al UNICEF. Programul „Spilno”, lansat la 31 martie 2022 impreuna cu Ministerul pentru Politica Sociala din Ucraina, a fost creat pentru a raspunde nevoilor familiilor cu copii, care se numara printre…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in apropierea granitei cu Bulgaria, patru cetateni iranieni care au trecut ilegal frontiera in Romania din tara vecina. Potrivit reprezentantilor Garzii de Coasta, in data de 09.08.2022, in jurul orei 06:00, politistii de frontiera din…

- Organizatorii Blue Shark Snorkel au declarat ca o persoana a fost ranita in timpul unei scufundari de grup și a avut nevoie de ingrijiri medicale. Victima a spus intr-o declarație ca a fost un „eveniment ciudat” pe 28 iulie și ca rechinii nu ar trebui judecați dupa acest incident. Snorkelerul a fost…

- Zeci de persoane, majoritatea copii, au fost evacuate, in noaptea de luni spre marți, dintr-o pensiune din Brezoi, judetul Valcea, afectata de un incendiu. Potrivit pompierilor, 20 de persoane care ramasesera blocate pe balcoane din cauza fumului dens au fost salvate, 16 copii si un adult au fost transportati…

- Ministerul Sanatatii (MS) a anuntat, miercuri, ca in ultimele 24 de ore au fost raportate 9.802 de cazuri noi de COVID-19 si 29 de decese. La ATI sunt internate 233 de persoane, mai multe decat in ziua anterioara. „In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 9.802 cazuri noi de persoane infectate cu…

- Un cuplu din București a plecat la drum spre Vaslui cu mașina, deși unul dintre ei avea permisul suspendat, iar celalalt nu deținea carnet de conducere. Polițiștii i-au prins, pe rand, la volan, in decurs de o jumatate de ora. Oprit in trafic pentru control, barbatul le-ar fi spus polițiștilor ca merge…

- Politistii de frontiera au intervenit, joi, pentru salvarea a zeci de migranti aflati intr-o ambarcatiune pescareasca, depistata in apele teritoriale romanesti ale Marii Negre, la 6 mile marine de statiunea Costinesti. Potrivit Poliției de Frontiera, in jurul orei 7.30, politistii de frontiera din cadrul…