- ”Anul acesta au fost adusi in tara 131 de fugari, in medie doi fugari pe zi. Ieri, pntru ca zilnic ma uit pe date, ieri ne-au sosit in tara doi fugari din Olanda. Unul condamnat pentru tentativa de omor si uui condamnat pentru furt. Astazi trebuie sa soseasca un alt fugar pe care il aducem din Germania.…

- Tragedia in Congo dezvaluie intunecatul univers al mercenarilor romani și liderul controversat, Horațiu Potra. In ultimele saptamani, un fenomen alarmant a captat atenția publicului roman: cadre militare din diverse structuri, precum MApN, MAI și SRI, au luat in considerare inrolarea in Legiunea lui…

- Pensii 2024 | Cum pot cetațenii romani sa incaseze mai multe pensii in același timp Pensii 2024 | Cum pot cetațenii romani sa incaseze mai multe pensii in același timp Sistemul european de pensii comunitare ia in calcul perioadele de activitate din diverse țari din Uniunea Europeana, recunoscand contribuțiile…

- Conform noilor reguli care au intrat in vigoare la 1 ianuarie 2024, romanii rezidenți din Italia vor trebui sa plateasca o taxa anuala de 2.000 de euro ca sa poata avea acces la serviciul național de sanatate.

- Cele 7 fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul II) au inregistrat in 2023 un randament mediu ponderat de 17,94%, cea mai buna performanța anuala din intreg istoricul sistemului și cu peste 10 puncte procentuale peste rata inflației estimate pentru anul trecut.In același timp, activele nete…

- Un nou produs a fost retras de la comercializare din magazinele din Romania. Potrivit ANSVSA, ca urmare a notificarii primite din partea peoducatorului, Biogama Distribution a inițiat retragerea de la comercializare și de la clienți a produsului Goji uscate bio.Motivul rechemarii este contaminarea cu…

- SANITAS pregatește cea mai mare greva din ultimele doua decenii in sistemul de sanatate: Cand se preconizeaza ca va avea loc SANITAS pregatește cea mai mare greva din ultimele doua decenii in sistemul de sanatate: Cand se preconizeaza ca va avea loc Federația SANITAS amenința cu declanșarea celei mai…

- Din data de 30 noiembrie Romania are funcțional un sistem returnare al ambalajelor din plastic care pleaca de la ideea ca acestea au o valoare care poate fi recuperata de cumparatori. Sistemul de Garanție-Returnare presupune ca toți comercianții ar trebui sa primeasca ambalajele care poarta sigla SGR,…