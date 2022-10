Stiri pe aceeasi tema

- Localitatea Cateasca din județul Argeș se afla printre comunele de top in ceea ce privește investițiile, dar și proiectele din aceasta perioada. In acest sens primarul localitații, Liviu Nastase susține ca folosește orice oportunitate de accesare de fonduri europene. Liviu Nastase, primar Cateasca:…

- De astazi, 12 septembrie, primele 16 stații de incarcare pentru vehicule electrice instalate de Primaria Timișoara pot fi folosite de timișoreni. Investiția a fost realizata cu ajutorul unei finanțari nerambursabile primita de la Administrația Fondului pentru Mediu. Stațiile de incarcare pot fi folosite…

- VIDEO: 3 stații de incarcare a autovehiculelor electrice, inaugurate la Alba Iulia. Gabriel Pleșa: Avem un proiect pentru inca 15 De astazi, albaiulienii și turiștii iși pot incarca autovehicule electrice la cele 3 stații de incarcare, puse la dispoziție de catre primarie. ”Este un inceput și știu ca…

- Primarul Piteștiului, Cristian Gentea, anunța ca a fost semnat contractul de furnizare a 10 stații de reincarcare și de execuție lucrari accesorii de montaj pentru obiectivul de investiții „Stații de incarcare pentru vehicule electrice in municipiul Pitești”. ”Proiectul este finanțat de Administrația…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, afirma ca un proiect care prevedea accesarea de bani europeni pentru a construi 42 de statii de incarcare pentru autovehicule electrice a fost blocat de consilierii PNL si PSD. "Mai mult, PNL Sector 1 a venit cu un alt proiect prin care vrea sa se dea cu dedicatie…

- Țara noastra are doar 2.500 de stații de incarcare pentru mașinile electrice. Care sunt avantajele autovehiculelor „verzi” Țara noastra are doar 2.500 de stații de incarcare pentru mașinile electrice. Care sunt avantajele autovehiculelor „verzi” Ca sa iși optimizeze cheltuielile in urma scumpirilor…

- La Suceava au devenit funcționale inca șapte stații cu cite doua puncte de incarcare ultrarapide a autovehiculelor electrice. In prezent, sunt inmatriculate aproximativ 200 de mașini electrice, pentru care s-au distribuit carduri pentru incarcare. Potrivit autoritaților, numarul acestora este in creștere.…

- Primaria comunei Sag a promovat un proiect privind realizarea a cinci statii de incarcare pentru vehicule electrice pe raza localitatii. Proiectul este in valoare de 570.000 de lei, finantarea fiind prin PNRR. Primarul comunei Sag, Flavius Rosu, arata ca acest proiect vine in intampinarea noilor provocari…