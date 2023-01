Amazon va concedia mai mult de 18.000 de angajaţi Intr-un mesaj pe site-ul grupului, CEO-ul Andy Jassy indica faptul ca grupul „planifica sa elimine putin peste 18.000 de locuri de munca”, inclusiv in Europa. Acest plan este cel mai mare dintre anunturile recente de reducere a fortei de munca care afecteaza sectorul tehnologiei din Statele Unite. Este, de asemenea, cea mai masiva reducere de personal din istoria companiei din Seattle. Amazon anuntase deja in noiembrie planul de a reduce 10.000 de locuri de munca si a inceput sa faca acest lucru. Grupul avea 1,54 milioane de angajati in intreaga lume la sfarsitul lunii septembrie, fara sa includa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

