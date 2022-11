Stiri pe aceeasi tema

- Meta (Facebook) a anunțat ca va renunța la 11.000 de angajați, adica 13% din efectivele totale, dupa ce rezultatele financiare au fost tot mai slabe și valoarea de piața a companiei a scazut cu peste 70% in ultimul an.

- Presa de stat rusa a afirmat duminica ca Ucraina a lovit un baraj din apropierea orașului strategic Herson cu rachete de fabricație americana, citand oficiali din regiune, anunța thehill.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Meta (Facebook) va face pentru prima oara concedieri masive și va renunța la multe mii de angajați, scrie Wall Street Journal, care adauga ca anunțul ar putea veni miercuri. Meta are 87.000 de angajați și cotația acțiunilor a scazut cu 70% in acest an.

- Vladimir Putin are boala Parkinson in stadiu incipient și cancer pancreatic, au susținut documente de spionaj scurse in cea mai recenta afirmație neverificata despre starea de sanatate a liderului de la Kremlin, noteaza dailymail. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Mai devreme sau mai tarziu, țarile occidentale și noile centre ale ordinii mondiale multipolare vor trebui sa inceapa un dialog de pe poziții de egalitate referitor la viitorul comun - cu cat acest lucru se intampla mai devreme, cu atat mai bine, a declarat președintele Vladimir Putin joi, 27 octombrie,…

- Taiwanul nu va renunta la suveranitatea sa si nici nu va face concesii in ceea ce priveste libertatea si democratia, iar poporul sau se opune in mod clar ideii Beijingului de a aplica pentru Taiwan principiul "o tara, doua sisteme", a declarat duminica biroul prezidential al insulei autoguvernate,…

- Ministrul Muncii Marius Budai anunța vineri ca inspectorii de munca au depistat un angajator din București, cu activitate in domeniul transportului de persoane, care avea peste 800 de lucratori fara contract de munca. Ministrul le-a cerut inspectorilor de munca toleranța zero la astfel de cazuri…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan afirma ca nu tine "in mod deosebit" sa paraseasca Parlamentul European pentru a face parte din Guvernul de la Bucuresti, dar subliniaza ca va face acest pas, daca partidul i-o va cere. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…