Amazon a prezentat, sambata, scuze unui congressman american, Mark Pocan, compania recunoscand ca ”si-a dat singura gol” prin negarea, initial, a sugestiei acestuia ca soferii sai sunt nevoiti uneori sa urineze in sticle in timpul curselor de livrare a coletelor, transmite Reuters. “Stim ca soferii pot avea si au probleme sa gaseasca toalete din cauza traficului sau uneori a rutelor rurale, iar acesta a fost in special cazul in timpul Covid-19, cand multe toalete publice au fost inchise”, a afirmat compania intr-o postare pe blog, scrie news.ro. Recunoasterea a avut loc la o saptamana dupa ce…