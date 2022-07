Amazon Prime Video primeşte un nou design, cu navigare şi căutare mai facilă In vreme ce Netflix cauta noi metode de a ne taxa, Amazon schimba designul serviciului sau de streaming video. Amazon Prime Video a primit un design nou in aceasta saptamana, unul cu navigare superioara si cautare mai rapida de continut. Ce e nou? Aflati mai jos. Amazon a inceput sa ofere utilizatorilor sai designul cel nou pentru aplicatia Prime Video, avand ca scop principal oferirea unui continut mai usor de accesat. Primul pas este un meniu simplificat, o navigare mai facila. Clientii Prime Video pot face browsing printr-o selectie larga de filme, seriale, transmisii sportive si canale premium.… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Multi dintre noi avem hobby-uri si unele din aceste hobby-uri au potentialul de a oferi un venit partial sau chiar cu norma intreaga. Bratari speciale, obiecte din lemn, imbracaminte lucrata manual, jucarii confectionate manual – posibilitatile de a oferi produse originale, unice, sunt nesfarsite, la…

- Procesul de optimizare SEO (denumire derivata din englezescul Search Engine Optimization, altfel spus, in limba romana: „optimizarea site-urilor pentru motoarele de cautare", precum arhicunoscutul Google) presupune o tehnica de e-marketing deosebit de complexa; dar, in acelasi timp, si eficienta / rentabila…

- Un inginer Google, Blake Lemoine, a fost suspendat de catre companie pentru publicarea unor conversații dintre acesta și LaMDA (Language Model for Dialog Applications), un soft de inteligența artificiala.Conversațiile le puteți citi aici și, intr-adevar, sunt impresionante. Dar aș spune ca este greu…

- Elon Musk, directorul executiv al Tesla, le-a cerut angajaților sa se intoarca la birou sau sa „se prefaca ca lucreaza in alta parte”, potrivit unei note trimise personalului, relateaza The Guardian.Aproximativ 30% dintre angajații cu munca de birou din SUA inca lucreaza de acasa, conform lui Nick Bloom,…

- Aproximativ 28.300 de soldați ruși au fost uciși de la invadarea Ucrainei pana acum, potrivit forțelor armate ucrainene. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- Sonos si-a extins gama de soundbar-uri cu modelul Ray, anuntat pe 11 mai 2022. El costa 279 de dolari, vine cu cateva compromisuri pentru a atinge acest pret, dar nu unele majore, care sa creeze vreun deal breaker. Aflati ce ofera mai jos. Sonos incepea sa mai scada pretul produselor sale odata cu boxa…

- Nimeni nu trage apa cu entuziasm atunci cand este timpul sa curețe un WC, dar este o sarcina inevitabila daca vreți sa va asigurați ca baia dvs. arata cat mai bine, precum și pentru a impiedica bacteriile sa se acumuleze in interiorul vasului (și apoi sa se impraștie in restul baii cu fiecare tragere…

- Microsoft e gata sa isi duca web browserul Edge la nivelul urmator, odata cu integrarea unei solutii VPN in el. Poarta numele de Edge Secure Network si se afla in teste deocamdata. Se bazeaza pe Cloudflare si va sosi in varianta pentru public ca parte a unei actualizari de securitate. Odata activat,…